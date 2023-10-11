德奧停供巴勒斯坦援助金

【本報綜合報道】鑑於以巴新一輪衝突，德國和奧地利政府前日宣布暫停向巴勒斯坦提供援助金。歐盟負責睦鄰擴大事務的專員瓦爾赫利亦一度宣布凍結向巴勒斯坦提供的近7億歐元（約58億港元）資金援助，後來歐盟委員會澄清目前未有暫停發放款項。歐盟成員國外長昨日會召開緊急會議，商討以巴衝突，包括檢討發放發展援助。

歐盟澄清未停發放款項 在以巴問題上保持中立的奧地利執政保守黨，採取歐盟成員國最明顯親以色列立場，除宣布暫停提供總額約2,000萬美元（約1.56億港元）的援助金，更在哈馬斯對以色列發動襲擊後，在奧地利總理辦公室和外交部高掛以色列國旗。

德國則在周日就是否應該停止援助巴勒斯坦展開辯論後，於前日宣布暫時停止援助巴勒斯坦。德國經濟合作與發展部官員指：「我們將暫時中止援助。」這些援助包括為海水淡化項目、食品安全和創造就業提供幫助，總額達1.31億美元（約10億港元）。

德國總理紹爾茨、法國總統馬克龍、美國總統拜登、意大利總理梅洛妮及英國首相辛偉誠前日通電話，討論以巴局勢，他們譴責哈馬斯向以色列發動襲擊，為不合理亦沒有合法性，強調五國將支持以色列防衞。