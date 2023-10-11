以總理揚言別無選擇 將陸路攻加薩

哈馬斯表明殺人質報復 以色列繼續空襲加薩地帶，報復巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周六越境攻擊並擄走國民。以色列總理內塔尼亞胡周一揚言行動剛開始不久，據報他向美國總統拜登表明，除了地面進攻外就別無選擇。惟哈馬斯態度仍然強硬，聲言巴勒斯坦民眾每遇一次襲擊，他們就殺死一位人質，並以聲音和錄像播出過程。

截至昨日，以巴新一輪衝突造成以色列超過1,000人死亡及至少3,400人受傷；巴勒斯坦加薩地帶至少830人死亡及4,250人受傷，西岸地區分別17人死亡及90人受傷。以色列軍方過去一晚空襲加薩地帶超過200個目標，又稱在境內尋獲1,500具哈馬斯恐怖分子屍體，前日晚上起沒有哈馬斯人員成功進入以色列，軍方重新控制加薩地帶邊境。以色列常駐聯合國代表埃爾德安稱，估計100人至150人被哈馬斯綁架。

與此同時，以色列北部接壤黎巴嫩的邊境地區局勢轉趨緊張，以色列軍方前日空襲黎巴嫩南部邊境地區，制止巴勒斯坦武裝分子潛入，造成至少3名真主黨成員死亡。真主黨隨即發炮攻擊以色列北部地區兩個軍事哨站，以方沒有傷亡並發炮還擊。

內塔尼亞胡指暴行如IS 內塔尼亞胡前日發表電視講話，指哈馬斯上周六入侵時，將被綑綁的兒童與家人一同處決，形容其暴行與極端回教組織伊斯蘭國（IS）如出一轍；又指未來數天對哈馬斯的行動，將對未來幾個世代產生廣泛影響，呼籲反對派面對外敵與政府合作。

美國傳媒前日引述美以兩國消息報道，內塔尼亞胡周日與拜登通電話時，表明以色列只餘下對加薩地帶發動地面攻勢的選項，「我們需要進入（加薩地帶），我們現時不能夠談判」，理由是以色列需要恢復威懾，在中東地區不能夠展示軟弱一面。報道續指，拜登當時沒有嘗試施壓或說服內塔尼亞胡，不要採取地面進攻的選項。

以色列軍事及情報力量一直被視為世界頂級，但哈馬斯的突襲一舉打破這個神話。以色列及美國傳媒報道，一名埃及情報官員稱以色列無視多次警告，包括埃及情報總局局長卡邁勒在事發前10天通知內塔尼亞胡，指哈馬斯很大機會發起不尋常、可怕的行動，但以方無視哈馬斯策劃「一些大事」的威脅，只是聚焦西岸地區局勢。

否認埃及曾發出預警 內塔尼亞胡辦公室否認報道，強調埃及沒發出預警，他亦無與卡邁勒直接或間接對話或會面。內塔尼亞胡在電視講話亦否認此事，稱報道是「假新聞」。

哈馬斯前日表明準備好打持久戰，強調火箭庫存充足；一旦加薩地帶遭遇殲滅戰，伊朗和黎巴嫩真主黨等盟友將參戰。哈馬斯原本計劃的突襲屬於小規模行動，以為以色列能夠阻止或限制，所以只打算俘虜以色列人作為換俘籌碼。最終估計1,000名成員參與突襲，就連組織內部也對行動成功程度感震驚，目前僅2,000人參戰。本報綜合報道