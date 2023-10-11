與舒默會面 王文濤就美經貿管制表關切

【本報綜合報道】正在訪華的美國國會參議院多數黨領袖舒默，周一率領美國國會參議院兩黨代表團，在北京與中國商務部部長王文濤會面。王文濤重點就美對華出口管制、投資限制、制裁中國企業、人員往來限制和中國在美投資企業享受公平待遇等問題表達關切。他希望美方精準界定安全邊界，避免泛安全化、政治化、工具化。

美稱不求與華脫鈎 中國商務部網站昨日通報，雙方就中美經貿關係和共同關心的經貿問題，進行了理性和務實的討論。舒默表示，美中經貿關係對兩國至關重要，美國國會兩黨重視與中國的經貿關係，不尋求與華脫鈎，願與中方加強溝通交流。

王文濤表示，中美經貿關係具有全球性影響，兩國經濟互補性遠大於競爭性，雙方的發展進步完全可成對方的機遇而非挑戰，合作是兩國唯一正確選擇；中方不迴避競爭，但競爭要基於國際經貿規則，應是公平、良性的競爭。中方願與美方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，為兩國工商界合作創造良好營商環境，促進雙邊貿易和投資。