涉事總領館涵蓋西北部 具歷史意義

【本報綜合報道】中美兩國1979年正式建立外交關係，雙方同時達成互相建立領事關係及開設總領事館的協議。駐三藩市總領事館是中方在美國設立的首兩間總領事館之一，在中美領事關係發展有歷史意義；其領區包括美國西北部及阿拉斯加州。

1979年1月，中美兩國政府達成互相開設總領事館的協議，美國同意中國在三藩市及休斯敦設立總領事館，中方同意美方在廣州及上海設立總領事館。同年8月，中國外交部與美國駐華大使館以換文方式達成協議，確定中國駐三藩市總領事館、駐休斯敦總領事館及美國駐上海總領事館、駐廣州總領事館的設館事宜及各館領區。

中國在美國設有一個大使館及駐紐約、芝加哥、三藩市、洛杉磯、休斯敦總領事館，駐三藩市總領事館領區是阿拉斯加州、北加州、內華達州、俄勒岡州、華盛頓州，領事證件業務是簽證、香港澳門證件、護照、旅行證、公證、認證、領取養老金資格審核；除了節假日外，辦公時間早上9時至中午12時及下午1時半至下午5時。

休斯敦館遭美下令關閉 2020年7月21日，美國政府以有從事「顛覆活動」的歷史、是中國盜取美國科研成果的「中心」為由，下令中方同月24日前關閉駐休斯敦總領事館；其後該總領事館人員在院內使用金屬桶焚燒文件。中國外交部其後反制，下令美國駐華外交人員同月27日離開駐成都總領事館，中方主管部門隨後從正門進入並正式接管。