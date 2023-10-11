車撞華駐三藩市總領館 警擊斃司機 民眾慌逃離

中方譴責 向美提嚴正交涉 中國駐美國三藩市總領事館周一遇襲，一名男子開私家車撞入總領事館證件大廳，現場民眾和員工慌忙逃離。當值警員開槍擊中男子，他送往醫院後證實不治。有目擊者透露，男子對中國政府有敵意，媒體披露警方認為男子持有武器，並擔心車內可能有爆炸裝置。中國駐三藩市總領事館向美方提出嚴正交涉。

事發周一下午約3時10分，一輛掛上加州牌照的藍色本田私家車撞入中國駐三藩市總領事館。目擊者史丹福大學學生莫爾恰諾夫（Sergii Molchanov）憶述，他當時正在遞交簽證申請材料，忽見私家車撞入，距離他只有兩米。涉事司機頭部流血，踏出私家車時大聲喝問：「中國共產黨在哪裏？」保安人員隨後走近司機，把其雙手反鎖。莫爾恰諾夫稱司機沒有手持任何武器，而保安手持一把刀。

警派炸彈小組到場處理 莫爾恰諾夫一度和司機對視，他憶述：「他看着我，我有點害怕，因為我不知道他有沒有槍或甚麼。」民眾開始逃離領事館，三藩市警察數分鐘內趕到現場，莫爾恰諾夫稱聽到兩下槍聲，感到非常害怕和震驚。一名附近居民則表示聽到4下或5下槍聲，然後看到有人衝出總領事館，在庭院中聚集。至少11輛警車和救護車到場，警方另派出炸彈小組技術人員和一隻爆炸物嗅探犬趕赴現場。

中國駐三藩市總領事館發言人證實，周一有不明身份人員駕車暴力衝撞闖入，對工作人員及現場民眾生命安全構成嚴重威脅，對總領事館設施與財產造成嚴重破壞，性質極為惡劣。總領事館嚴厲譴責今次暴力攻擊事件，保留追究事件相關責任權利，要求美方迅速查明真相，依法嚴肅處置，並敦促美方按照《維也納外交關係公約》、《維也納領事關係公約》、《中美領事條約》規定，採取一切必要措施確保總領事館人員及館舍安全。總領事館同時宣布，證件大廳昨日起暫停對外辦公，何時恢復留意館方進一步通知。

中國外交部發言人汪文斌昨日表示，有不明身份人士駕車暴力衝闖中國駐三藩市總領事館證件大廳，企圖傷害現場民眾和總領事館工作人員，駐三藩市總領事館和當地警方及時應對處置，肇事者已被當地警方控制，其他情況仍然調查。中方強烈敦促美方迅速調查，並依照《維也納領事關係公約》採取有力措施，確保中國外交機構和人員安全。

三藩市下月辦APEC峰會 司機犯案動機未明，三藩市下月舉辦亞太經濟合作組織（APEC）峰會，美國總統拜登等多國領導人將出席。中國駐三藩市總領事館過去曾經遇襲毀壞，2014年有人在正門縱火，導致大門嚴重受損，消防員其後撲滅大火，總領事館外牆大面積熏黑，聯邦調查局、國務院外交安全局和三藩市警方調查。去年11月，約100人在總領事館門外舉行守夜活動，悼念中國新疆烏魯木齊大火10人喪生，總領事館之後遭塗鴉。本報綜合報道

現場人士逃離中國駐三藩市總領事館證件大廳。 莫爾恰諾夫 大批警員接報抵達中國駐三藩市總領事館調查。（中新社圖片） 中國駐三藩市總領事館位置 中國駐三藩市總領事館證件大廳的大門受損壞。