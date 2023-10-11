躺列車行李架自拍 男客遭勸阻

【本報綜合報道】今年中秋、十一假期鐵路發送旅客人次創歷史新高，而網上近日便傳出有旅客為圖舒適，竟睡到火車的行李架上。畫面經網上瘋傳後，鐵路公司周一表示，網傳影片為旅客自拍，乘警發現後立即勸阻該名旅客。

事發上周四，有網民發片稱「出門在外，舒服是自己給的」。畫面顯示一名男子蓋着衣服，躺在火車車廂的行李架上。從另一角度拍攝的影片則看見，該名男子在乘警的注視下爬下行李架。影片傳出後，鐵路12306客服表示，旅客肯定不准睡在行李架上，行李架上只能擺放行李。

網上瘋傳 鐵路公司解畫 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌客運段官方微博前日發文，針對網傳影片作說明。經調查了解，事發上周四凌晨約3時35分，由四川成都東開往江西南昌的K788次列車即將停靠湖南懷化站，列車工作人員在車門處立崗、準備服務旅客乘降作業時，一名持車票的男性旅客爬上行李架躺臥自拍，兩分鐘後乘警巡查車廂時立即將其勸阻，該旅客之後亦接受了乘警的批評教育。