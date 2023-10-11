中紀委查處4內鬼 涉廣西 海南 寧夏 貴州

兩人受查 兩人撤黨籍

消息指，高虹和鍾捷興涉嫌嚴重違紀違法，前者主動向組織交代問題，兩人目前正接受自治區及省紀委監委紀律審查和監察調查。殷學儒被指搞兩面派，做兩面人，與不法私營企業主沆瀣一氣，與他人串供、隱匿贓物；多次收受禮品；違規干預幹部職工職務晉升和錄用；縱容、默許親屬、特定關係人收受禮品，違規擁有非上市公司股份，搞權色交易，非法收受他人財物；貪圖享樂，享受「管家式」服務。因此，殷學儒被開除黨籍及公職。消息則指徐健生私欲膨脹，既想當官又想發財；不按規定報告個人有關事項；違規從事營利活動，違規放貸獲取大額回報；大搞權錢交易，非法收受巨額財物。他除被開除黨籍，也被取消其享受的待遇。