孫女炫耀9位數家產 深圳前交通分局長除黨籍

揭對抗審查斂財 收繳違法所得 廣東省深圳市前交通局貨運管理分局局長鍾庚賜身在澳洲的孫女，今年3月以網名「北極鯰魚」在社交平台發表涉嫌炫富及侮辱中國人言論，包括「我只知道我家有9位數（財產）」等，引起爭議。經過200天調查，相關部門昨日通報，深圳市紀委監委日前立案審查調查鍾庚賜嚴重違紀違法問題，已開除其黨籍，依二級科員決定其退休待遇，收繳違紀違法所得。

曾反斥言論為造謠 深圳市交通運輸局3月24日曾通報注意到上述網上言論，並證實提及的當事人為鍾庚賜，他已於2007年11月30日退休。鍾庚賜曾反斥網上部分言論為造謠，也出現冒名頂替帳號，孫女因其爭議言論哭得一塌糊塗，要求調查清楚免影響單位聲譽和孫女讀書。惟調查指，鍾庚賜對黨不忠誠不老實，多次串供對抗組織審查；藉機斂財，違規從事營利活動；未經批准，違規兼職取酬；利用職務便利為他人謀取利益，非法收受他人財物。他亦被指嚴重違反黨紀並構成嚴重職務違法，應嚴肅處理。

針對網傳鍾庚賜違規開辦金域遠東（陽山）有限公司，市場監管部門透露，該公司於2003年9月9日成立，企業類型為「有限責任公司（港澳台法人獨資）」，投資者為香港金域（遠東）集團有限公司。香港金域持有金域遠東100%股權，2003年8月25日委派鍾庚賜等4人為金域遠東董事會成員，鍾庚賜擔任董事長。由於通報中沒提及受賄，有紀檢人士認為鍾庚賜未必會被移交檢察機關起訴。

前主任涉貪遭起訴 而與鍾庚賜一同被通報的還有另一名市交通局領導，市交通運輸局前黨組副書記、市軌道交通建設指揮部辦公室前主任李福民，被指長期接受私營企業主安排的宴請和打高爾夫球活動，大肆收受高檔禮品；違規從事營利性活動並頂風參與違法建築，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、調整規劃方案、項目推進等方面謀利，並非法收受巨額財物等。

他被開除黨籍及公職，終止其深圳市第七次黨代會代表資格，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。本報綜合報道