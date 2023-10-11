列車持刀殺人 兇手患精神病脫刑責

【本報綜合報道】內地男子賀振華今年5月在一架由湖北武昌開往廣東惠州的K435列車中，持刀殺害一名互不相識的男乘客後被捕。內地傳媒周一報道，經法定程序鑑定，賀振華為依法不負刑事責任的精神病人，須強制接受治療。此外，廣鐵集團亦通報稱，已對衡山站安檢不到位的相關責任人作問責處理。

安檢不力 車站多人受處分 事發於今年5月4日晚間，涉事列車駛至湖南衡陽路段時，36歲的賀振華突然持刀捅刺27歲的男乘客谷鞏，對方搶救無效死亡。經司法機關審查查明，兇器為一把約10.5厘米長、可摺疊跳刀，賀振華把它藏匿在皮帶扣後面，並在衡山站躲過安檢進站和登上列車，後於當晚9時50分左右突然行兇，最終因涉犯故意殺人罪被捕。

廣鐵集團周日通報，衡山站站長洪×、副站長秦×、安檢員曠×等相關責任人，因履職不力造成進站安檢不到位，已對他們實行撤職、免職等責任追究。同時，廣鐵集團將動員各單位作個案教育，並全面加強安檢人員訓練與管理，強化車站安檢查危力度，防止類似事件發生。