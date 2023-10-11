自建潛艇洩密案 台船籲停抹黑

【本報綜合報道】台媒周一報道，台灣新造潛艇海鯤號在建造前曾有8間廠商投標，當中疑有未得標廠商將潛艇資料交給中國大陸大使館。台灣國際造船公司（台船）表示潛艇從總體規劃、設計至採購，皆依相關法規規定、最嚴格標準進行，希望政治操作抹黑應適可而止。另有消息人士透露，檢方可能就事件約見台造潛艇小組召集人黃曙光。

關於潛艇投標過程，台船周日表示，由於第一次設計潛艇，須尋求海外具備設計潛艦經驗的技術專家彌補不足及協助，並於翌年4月選定9名評選小組委員、負責評選辦法與廠商資格。在評選過程中，有部分廠商資格不符，第一輪僅有5間合格，經評選委員評選後，選出其中兩間準備議約，後來GL公司因報價較低且提供輸出許可而中標。

馬文君稱無將資料供大陸 此外，民進黨質疑國民黨立委馬文君將潛艇機密洩露給大陸。馬文君周一表示，她沒有拒簽國防保密協定，也沒有在會議中抄資料帶出去，更沒有將任何資料提供給大陸，已經正式提告。她指出還有其他人取得潛艇資料，並批評民進黨以此擾亂選舉，她已就此正式提告。