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台自製氣象衞星升空
台灣首顆自製氣象衞星「獵風者」昨日上午9時36分在法屬圭亞那發射升空，其後順利入軌。獵風者共有約82%是由台灣研發製造，加上地面設備則有超過20家台灣的研發單位及廠商參與，今年7月起運往法屬圭亞那進行發射準備。
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