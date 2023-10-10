流利介紹巨細俱懂 頤和園清潔工走紅

北京頤和園一名清潔工近日在工作時流利地向遊客介紹建築群知識，讓一眾遊客瞠目結舌，更獲網民形容為「最強掃地僧」。對於意外走紅網絡，他表示不希望當上網紅，只是希望讓更多遊客了解頤和園的歷史。

40歲的張旭是北京延慶人，已在頤和園工作近兩年，他上周五在工作時，眼見幾位遊客疑惑地指認頤和園裏的建築，於是便上前介紹八小部洲、九山八海等知識，不料整個過程被遊客拍下，迅速吸引在網上大量關注。

受父親影響 業餘查閱書籍 張旭表示，由於父親從事建築業，他從小就對各種建築感興趣，自己也會在業餘時間裏總會查閱各種書籍，再到頤和園進行驗證。他笑稱，說出來的話要負責任，不能誤導遊客。活到老、學到老，尤其來到頤和園更要學習頤和園，這樣才不算白來。

對於張旭顯露出不同尋常的本領，頤和園服務隊韓隊長稱團隊平常覺得張旭工作特別認真，也知道他愛看書，但沒想到居然研究得這麼深入。頤和園相關人士則稱，頤和園的清潔員從某種意義上也是頤和園的流動哨，希望園裏有更多像張師傅這樣的網紅，能把頤和園的傳統文化傳播得愈來愈好。本報綜合報道