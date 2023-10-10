日擬辦首腦會議談環保 抗華影響力

【本報綜合報道】日本正協調12月在東京舉行首次與澳洲及東盟10國組成的「亞洲零排放社區框架」（AZEC）的首腦會議。會議將討論碳中和、強化氫氣技術合作和重要礦物供應鏈等，並爭取發表聯合聲明。日媒指出，此舉旨在抗衡影響力日益增長的中國。

日媒昨日報道，國際社會圍繞去碳化主導權的爭奪加劇。日本政府有意與亞洲各國首腦確認強化合作，展現為去碳化作貢獻的姿態，同時也希望拉攏亞洲的巨大市場。從經濟安全保障的角度出發，將推動礦物資源等採購多元化。

討論新能源技術合作 今年時值日本與東盟開始交流50周年，日方在12月16至18日於東京召開特別首腦會議，並有意借此機會舉行AZEC首腦會議。預計首腦會議將討論氫氣、氨氣和生物等技術合作，日方將表明在二氧化碳捕集與封存技術普及等方面發揮主導作用的想法。探討加入議題，包括強化電動汽車和可再生能源設備不可或缺的稀土等礦物資源的供應鏈。在重要礦物供應依賴中國等部分國家的情況下，日本擬提出從資金面支援東盟等打造供應鏈。