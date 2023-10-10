芝加哥近千候鳥撞窗亡

疑受干擾 專家倡關展覽館燈光 秋季是鳥類遷徙季節，美國芝加哥日前發生鳥群撞擊大廈窗戶事件，至少961隻雀鳥死亡。現場附近一家博物館指事件是過去40年前所未見，起因可能與強光干擾或玻璃窗致鳥類迷失方向有關。

事發在密歇根湖畔的麥考密克湖濱展覽中心，它的外牆主要由玻璃製成，高度僅有4層，與鄰近的摩天大廈相比不算特別高。展覽中心以北1.6公里有一座自然歷史博物館，高級保護生態學家斯托茨（Douglas Stotz）表示，早前最高紀錄是近200隻鳥撞擊展覽中心窗戶而死。他指上周三晚上異常高溫及出現逆風，導致雀鳥延遲遷徙。

或因風暴掠過引致慘劇 當氣溫下降及風向改變後，大批雀鳥於是利用有利條件起飛。不過，一場小型風暴於上周四凌晨穿過芝加哥，不少遷徙雀鳥因不欲在風暴中飛行而落地，結果發生慘劇。受傷雀鳥會送往野生動物康復中心治療，至於雀鳥屍體則會交由博物館的食肉甲蟲處理，清潔骸骨後成為館藏，供科學研究之用。

展覽中心對事件感到難過，並指除非因工作及探訪需要，建議關閉建築物內的燈光。在事發一周，展覽中心曾有活動舉行，因此燈光有時亮起。中心正與專家討論解決方案，以便保護鳥類。本報綜合報道