多國撤僑 12匈牙利人滯留

【本報綜合報道】哈馬斯向以色列發動大規模襲擊後，歐洲多國從以色列撤走僑民。匈牙利外交部長西雅爾多昨日宣布，從以色列撤離110人，累計撤離總數達到325人，當中包括15名外國公民。目前有12名匈牙利公民滯留加薩地帶，設法營救。

泰國證實11名公民遭擄走 羅馬尼亞周日派出飛機從以色列接回346名國民，保加利亞接回92名國民，以及一名克羅地亞人，但還有數十名保加利亞人在以色列特拉維夫等待撤離。泰國外交部證實，有12名公民在襲擊中喪生，另有8人受傷及11人擄走。航班查詢網站顯示，北京首都機場、上海浦東機場、深圳寶安機場均停飛特拉維夫的航班。美國航空、法國航空、漢莎航空、阿聯酋航空和瑞安航空在內的多間大型航空公司取消周末往返特拉維夫的航班，以色列航空公司則暫時維持飛往特拉維夫的航班。

中國外交部發言人毛寧昨日表示，外交部已經第一時間啟動了領事保護應變機制，協調在巴勒斯坦、以色列的中國公民和機構的安全保護工作。中國駐以色列使館和駐巴勒斯坦辦事處已經發布了緊急安全提醒，保持同在當地中國公民的聯繫，盡全力保障中國公民和機構的安全。

毛寧同時強調，中方在以巴衝突的問題上，始終站在公平、正義的一邊，中方是以色列及巴勒斯坦共同的朋友。她指中方高度關注近來以巴局勢衝突升級，並對衝突造成平民傷亡感到非常痛心，也反對和譴責傷害平民的行為。

入境處與當地港人保持聯繫 截至昨日下午5時，香港入境處共接獲21名身在當地的港人查詢，當中5人已安全乘搭航班抵港；另有6人已安全離開當地。入境處會繼續與其餘10人保持聯繫，就其行程及航班資訊提供適切意見和協助。此外，入境處得悉有一個30名港人的旅行團正身處以色列，當中有個別團員選擇提早回港。入境處亦會繼續與該旅行團保持聯繫，按其意願提供可行協助。