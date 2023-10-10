巴勒斯坦3大勢力中 溫和法塔赫漸失支持

【本報綜合報道】以巴衝突持續升溫，發動襲擊的回教激進組織哈馬斯，以及巴勒斯坦解放組織法塔赫及武裝組織巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ）的名字，頻頻現於大眾眼前，到底它們在巴勒斯坦扮演甚麼角色，誰又更能夠代表巴勒斯坦？

激進哈馬斯獲PIJ靠攏 哈馬斯成立於1987年，本來是埃及穆斯林兄弟會的分支，目標是推翻以色列政權並建立一個巴勒斯坦國。哈馬斯2007年以武力將法塔赫趕出加薩，奪取加薩地帶控制權，法塔赫就管治西岸城鎮，雙方在2017年達成和解。哈馬斯的激進手段，在巴勒斯坦獲得廣泛支持。

法塔赫成立於1959年，目標是以和平和政治手段解決以巴衝突，致力於通過建立國際認可的政府，從而建立一個獨立的巴勒斯坦國家。巴勒斯坦人在聯合國的代表是巴勒斯坦解放組織，主要代表正是法塔赫。但由於談判進展緩慢，不少激進巴人轉而支持哈馬斯。

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ）成立於1984年，組織成員參與了多宗針對以色列的恐襲，並分別與哈馬斯和法塔赫合作。PIJ規模較小，但其存在依然對地區產生了影響。該組織剛宣布加入哈馬斯進攻以色列行動。