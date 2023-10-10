以色列發動地面戰 分析指佔領加薩難度高

【本報綜合報道】以色列正式對巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯宣戰後，外界預料以色列軍方下一步是向加薩地帶發起地面行動；由總理內塔尼亞胡領導的極右執政聯盟，已經有支持者要求佔領加薩地帶「一勞永逸」，但分析指成事的難度非常高。

消滅哈馬斯 局勢更不穩 加薩地帶位處地中海東部沿岸，北面、東面被以色列包圍，南面接壤埃及。從地理角度而言，以色列軍方對它實施海陸空封鎖並非難事，但派出地面部隊進入這個面積只有365平方公里、擁有200萬人的人口高度密集地區是談何容易。以色列對上一次對加薩地帶採取地面軍事行動是2014年，當時目標是摧毀哈馬斯的地下隧道網絡。惟哈馬斯的勢力未有因此減弱，反而重整旗鼓，如今更有大批以色列人質在手。

以色列軍方加薩師前副司令阿維維（Amir Avivi）直言，不採取入侵行動是犯下嚴重錯誤。他說：「我們需要佔領加薩或至少大部分地區，並摧毀哈馬斯。我們不能夠繼續做着以往同樣但沒有作用的事情，否則這對以色列威懾哈馬斯以至整個地區的能力將是毀滅性。」以色列國家安全委員會前副主任亞阿爾（Itamar Yaar）認為，當局將無法避免不展開地面行動，指出沒有可能透過空中行動達成所有目標。

一旦以色列完成入侵加薩地帶的行動，面對的最大問題是如何處置。英國傳媒昨指出，以色列內部主流意見不傾向佔領加薩，原因之一是就算消滅哈馬斯勢力，造成的權力真空只會令局勢更不穩定。以色列防空部隊前司令海莫維奇（Zvika Haimovich）表示：「應否完全擊敗哈馬斯在過去數年並非（以色列）確實討論議題，但如今它成為重要問題。經歷哈馬斯突擊後，這再次成為選項。」