哈馬斯使詐伺機襲以

佯作接受經濟安撫 暗中秘密練兵 巴勒斯坦激進組織哈馬斯對以色列奇襲，知情人士向英國傳媒透露，哈馬斯過去兩年表面接受以色列經濟安撫、不想衝突，實際是秘密練兵。美國傳媒指伊朗革命衞隊近月在黎巴嫩貝魯特會見哈馬斯、黎巴嫩真主黨等4個回教武裝組織人員，協調對以色列海陸空三路突襲，目標是在以色列推動司法改革陷入分裂時趁機打擊，干擾美國斡旋以色列與沙特阿拉伯關係正常化談判。

以色列與哈馬斯2021年爆發激烈衝突後，以色列試圖在加薩地區建立一定程度的經濟穩定，提供多項經濟誘因，包括允許數千名加薩地區的巴人到以色列和約旦河西岸工作。接近哈馬斯的知情人士指，哈馬斯運用前所未見的情報策略，在過去數月誤導以色列未準備好戰鬥，其實暗地裏密謀今次突襲。哈馬斯甚至在加薩建造模擬以色列定居點，讓武裝分子演練登陸和突襲，以色列定必知道，但他們相信了哈馬斯不想衝突，更關注的是巴人能在以色列打工。

以沙推動正常化 部隊調離加薩 以軍消息人士承認被騙，哈馬斯令以色列相信他們只想要錢，甚至相信哈馬斯領導人忙於管理加薩，而不是殺害猶太人，但原來背後已在不斷練兵。同一時間，以色列從哈馬斯轉移注意力，專注於推動與沙特阿拉伯談判關係正常化，加上有部隊調到西岸保護以色列定居點，導致加薩邊境的兵力不足。

另一個成功的因素是保密工夫到位，許多哈馬斯領導層都不知計劃，而約1,000名武裝分子受訓時不知任務。在突襲當日，計劃分4部分進行，首階段是以火箭彈飽和轟炸以色列，武裝分子同步利用滑翔傘進入以色列，他們着陸後便佔領部分區域，讓精銳的突擊隊在加薩邊境炸毀電子和水泥牆，然後騎電單車直闖以色列。突擊隊之後襲擊以軍的加薩總部，干擾通訊，令士兵無法聯絡指揮官及同袍，而最後一步是擄走人質到加薩。

傳伊朗革命衞隊主導協調攻擊 另外，《華爾街日報》周日引述多名哈馬斯和真主黨高級成員指，主導協調突襲的是革命衞隊聖城旅，聖城旅早於今年4月就在貝魯特與以色列周邊的多個回教武裝組織展開協調，哈馬斯當時開始加強與真主黨的合作。

今年8月起，哈馬斯等組織的代表與聖城旅領導層隔周在貝魯特開會，討論突襲計劃及下一步行動，與會的包括真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ）領袖納哈拉（Ziyad al-Nakhalah）及哈馬斯領導人阿魯里（Saleh al-Arouri），伊朗外長阿卜杜拉希揚亦出席至少兩場會議。本報綜合報道