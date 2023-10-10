德英法增警力 保護猶太設施

【本報綜合報道】以巴爆發新一輪大規模衝突後，英國、法國和德國加強境內保安，並在敏感地點如猶太教堂、猶太學校等加強警力。

英國倫敦警方周日稱，當局在倫敦部分地區增加巡邏警力，以維持社區安全，讓居民放心。據悉，倫敦西北部的一座猶太教堂周圍已採取明顯的保安措施。德國和法國警方也宣布加強猶太教堂、猶太學校和紀念碑周圍的保安系統。

德國內政部長費澤爾稱，在柏林，警方立即加強保護，聯邦政府和各地區正在密切協調行動。她又指，當局還在密切關注哈馬斯的潛在支持者。一些巴勒斯坦人的支持者日前走上柏林街頭，慶祝巴勒斯坦激進組織哈馬斯發起襲擊。

英以首腦通話 法國當局則在9月下旬於巴黎、馬賽、里昂等地的猶太教堂加強了保安。法國內政部長達爾馬寧最近緊急向各地區官員發出訊息，要求他們進一步加強敏感地點的監控工作；法國內政部在周日的一次特別會議上審查境內的安全局勢。英國首相辛偉誠周日與以色列總理內塔尼亞胡通電話，指英國堅定明確與以色列對抗恐怖行動，提供任何支援。