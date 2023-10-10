傳以色列促美援助鐵穹攔截彈

內塔尼亞胡

【本報綜合報道】美國《華盛頓郵報》周日報道，針對巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的軍事攻勢，以色列官員已經向美國提出多項特別要求，包括補充鐵穹導彈防禦系統攔截彈、小直徑炸彈及機槍彈藥，加強黎巴嫩南部潛在軍事活動的情報共享。

匿名知情人士透露，拜登政府除了將向國會提出新的烏克蘭援助撥款請求，還要求為以色列增加援助。以色列要求補充鐵穹攔截彈是預防日後受到火箭彈轟炸，並沒有迹象顯示導彈防禦工具即將耗盡。考慮到軍事行動將持續數周，以色列官員因此向美國提出要求，以防衝突擴大至其他地區國家。拜登政府官員預計，美國對以色列的直接軍事援助包括補充打擊哈馬斯時消耗的彈藥，並加強震懾黎巴嫩真主黨、伊朗及其他可能襲擊以色列的國家。

加強黎巴嫩南部情報共享 以色列情報人員一直密切監視黎巴嫩南部，以防真主黨發動襲擊。但以色列擔心真主黨或其他伊朗支持的組織可能介入衝突，要求與擁有強大監視力量的美國加強情報合作。美國國務卿布林肯周日受訪時透露，以色列提出數項具體要求，但他拒絕透露詳情。以色列駐美國大使館發言人塔伊納姆指，對兩國討論以軍需求一事不予置評。

白宮周日表示，美國總統拜登當日與以色列總理內塔尼亞胡通電話，並已經下令對以色列提供額外支援；他和副總統賀錦麗周日聽取國家安全官員就以色列情勢進行簡報，並將繼續聽取更新內容。時任美國總統奧巴馬2016年承諾，每年向以色列提供3.8億美元（約29.6億港元）武器、彈藥及其他軍援，為期10年。