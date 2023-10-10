部署打亂 拜登面對3戰線

拜登

【本報綜合報道】美國近年把戰略重心放在印太地區，向區內投放大部分軍事資源應對中國。惟面對歐洲爆發烏克蘭戰爭、伊朗在波斯灣對商船的威脅，美方過去一年半不得不把有限的兵力重新調配上述兩個地區；如今盟友以色列遭受重大攻擊，再次打亂拜登政府抽離中東地區的戰略計劃，形成同時面對「三大戰線」的困局。

打從1990年代初波斯灣戰爭開始，中東成為美國派遣兵力的重點海外地區，這情況隨着2000年代初反恐戰爭開打後更明顯。直至2021年夏天全面撤出阿富汗前，美國基本在中東地區派駐一個航空母艦打擊群，或輪換部署轟炸機威懾區內潛在敵人。惟奧巴馬政府時代以來，美方逐步把戰略重心放回亞太地區，後來推出印太戰略，透過強化軍事部署及外交結盟等一連串方式圍堵中國，同時進一步抽身中東地區。

去年俄烏戰爭爆發後，美國作為歐洲及北約的安全保障提供者，基於前一年夏天撤出阿富汗的亂局，有必要向歐洲地區調派大批兵力及提供軍事援助，展示其安全承諾堅定不移。伊朗眼見美國此時分身不暇，多次乘亂騷擾及扣押航經波斯灣的商船；加上美俄派駐敍利亞的部隊多次在空中短兵相接，美方被迫「重返」中東地區，今年夏天增加輪換艦艇及飛機到中東地區的次數，包括恢復派遣兩棲戰備群。

或需雙航母坐鎮 除了駛往東地中海的福特號航空母艦打擊群外，美國巴丹號兩棲戰備群其中兩艘艦艇目前位於波斯灣，上述兩支艦艇編隊形成「一東一西」的部署格局。專門報道海軍新聞的網站《Naval News》證實，福特號原定本月底預期由另一航空母艦艾森豪威爾號，接替其在歐洲地區的部署行動；一旦以巴衝突升級並波及更大範圍地區，美方屆時可能考慮押後福特號回國日期，與艾森豪威爾號執行「雙航母」任務。