安理會商危機 美伊各執一詞

【本報綜合報道】聯合國安全理事會周日針對以巴危機召開緊急會議，美國呼籲對事件予以譴責。伊朗駐聯合國代表團發表聲明，指巴勒斯坦人的行動是對非法猶太復國主義政權長達7年佔領和可怕罪行的完全合法防禦，伊朗毫無保留地支持，但沒有參與。美國國務卿布林肯稱，未有證據顯示今次襲擊由伊朗指示或幕後策劃。

美國常駐聯合國副代表伍德（Robert Wood）出席這場閉門會議時向記者表示：「我期盼聽到安理會其他成員，就對以色列人民及其政府所犯下這些令人髮指的恐怖主義行徑，作出非常強烈譴責。」以色列常駐聯合國代表埃爾德安（Gilad Erdan）出示以色列公民遭到巴勒斯坦激進組織哈馬斯俘擄的圖片說：「這些都是戰爭罪行，明目張膽、有證據的戰罪，必須對這種難以想像的暴行予以譴責。必須給予以色列堅定支持來進行自我保護，保護自由世界。」

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）呼籲安理會聚焦結束以色列佔領。他代表約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府，而非敵對的哈馬斯。曼蘇爾說：「很遺憾，對一些媒體和政治人物而言，歷史只從以色列人遇害的時候才開始。」他表示，這不是讓以色列的恐怖選擇變本加厲的時候，而是要告訴以色列必須改弦易轍的時候，有一條不必殺害巴勒斯坦人也不必殺害以色列人的通往和平之路。

中方提4點建議 中國常駐聯合國代表張軍呼籲有關各方保持克制並採取緊急行動，結束當前危機，防止局勢走向全面失控。他強調中方支持聯合國秘書長和有關國家展開斡旋，推動局勢盡快降溫，更提出4點建議，包括立即停火止暴，避免更大平民傷亡；切實落實聯合國決議，保障巴勒斯坦人民合法權益；採取有力措施，防止人道災難；加大勸和促談，推動「兩國方案」。