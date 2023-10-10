10萬以軍圍加薩 美航母地中海進發

上周六爆發的以巴衝突出現升級迹象，雙方死亡人數已超過1,300人。以色列軍方周一宣稱動員30萬名預備役軍人，其中10萬人向加薩地帶邊境集結，據報未來24小時至48小時展開地面進攻。美國福特號航空母艦打擊群掉頭返回東地中海，聲稱增強威懾防止戰事擴大。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯揚言停火是不可能，表明在戰場一決高下。

下令斷加薩地區水電供應 以色列軍方發言人指，重新控制接壤加薩地帶、哈馬斯分子潛入的西南部邊境城鎮，當地過去數小時爆發的衝突是「個別」事件，但清剿行動可能有漏網之魚，恐怖分子有機會仍然匿藏；被攻破的邊境圍欄將由主戰坦克、武裝直升機及無人機確保安全。國防部長加蘭特指已經下令「全面包圍」加薩地帶，切斷一切物資供應；能源部長卡茨指示立即切斷供水，意味加薩地帶現時沒有電力、能源、水的供應。

以色列軍方周日繼續轟炸加薩地帶，空襲至少150個地點；哈馬斯翌日發射逾150枚火箭反擊，目標是特拉維夫本古里安機場。以色列政府新聞辦公室表示，被哈馬斯分子綁架的受害人數超過100人，哈馬斯與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動稱挾持130名以色列人質，當中包括高級軍官。此外，對於周一有報道指在卡塔爾調解及美國協調下，以色列與哈馬斯正在談判交換手上的婦孺人質及囚犯，以色列官員其後否認。

美多款戰機前往中東候命 正當以色列調動兵力準備攻入加薩地帶之際，美國國防部長奧斯汀周日宣布下令加強軍方在中東地區的態勢，航空母艦福特號，神盾巡洋艦諾曼第號，神盾驅逐艦托馬斯‧哈德納號、拉梅奇號、卡尼號、羅斯福號前往東地中海，增加在區內部署的F35A隱形戰機、F15戰機、F16戰機、A10攻擊機中隊。美方也迅速向以色列軍方提供額外的裝備和資源，包括彈藥，首批物資周日發送，預計未來數天抵達以色列。

專門報道海軍新聞的網站《Naval News》表示，福特號原定周一到訪法國馬賽，諾曼第號在內護航艦艇前往法國土倫；衞星圖像拍攝到福特號航母打擊群上周六至周日在西地中海航向東方，可見福特號、諾曼第號、一艘神盾驅逐艦接近當地時間周一凌晨零時，位於距離意大利撒丁島西南方86公里的海域。值得留意的是，今年7月26日部署中東地區的F35A隱形戰機，美國傳媒上周五指它們正在回國途中。

黎巴嫩真主黨與以軍交火 哈馬斯表示，只要以色列推動戰爭升級，談論調停事宜為時過早；又認為美國向以色列提供更多援助，等同於對巴勒斯坦人的「侵略」。獲得伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨警告美國不要直接介入衝突，否則「所有美方在區內據點成為反抗軸心的合法目標，面臨我們的攻擊，屆時不會有紅線」，指「巴勒斯坦不是烏克蘭」。

與此同時，聖城耶路撒冷及附近地區周一拉響防空警報，示意民眾有火箭來襲；當地傳出多下爆炸聲，以色列鐵穹防禦系統發射多枚攔截彈，有火箭墜落地面，暫時未知有否造成傷亡。以色列軍方表示，在北部接壤黎巴嫩的地區殺死數名潛入境內的槍手，之後派出武裝直升機空襲黎巴嫩南部邊境地區，一個真主黨哨站被炸毀。本報綜合報道