長假全國鐵路查處逾2100宗罪案

【本報綜合報道】剛結束的中秋、十一期間，內地鐵路公安機關強化站車治安管理，嚴厲打擊「盜搶騙」等違法行為共破獲刑事案件37宗，查處治安案件2,105宗，查獲網上在逃人員73名，排查整治各類安全隱患1,986宗，積極維護了良好治安環境。

嚴打盜搶騙行為 據公安部鐵路公安局上周六消息，假期間，各地鐵路公安機關加強與鐵路客運部門的聯繫，及時掌握客流情況，完善與地方公安機關、駐站武警的聯勤聯動機制，加強站區和列車巡邏檢查，持續對霸座、猥褻、強討等治安問題開展整治，並抽調精幹民警組成「鐵鷹」小分隊，深入重點站車，對盜竊、搶劫、詐騙等侵財違法行為進行重點打擊。

北京鐵路公安處持續開展站區清查行動，增加臨時旅客列車值乘警力。大同鐵路公安處組織5個督導小組，共督促整改勤務制度不落實等問題37宗。懷化、徐州、丹東等鐵路公安處加強開往北京、上海、杭州等重點方向列車的巡查防範。青島、衡陽、齊齊哈爾等鐵路公安處加強旅遊熱門景區車站秩序維護。長沙鐵路公安處長沙南站派出所採取「全天巡控+公開警力震懾+便衣打擊整治」的模式，嚴打擾亂車站治安秩序的違法行為。