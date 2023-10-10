尋釁滋事 「上訪媽媽」偕兄入獄

【本報綜合報道】湖南永州少女被迫賣淫案發生於2006年，11歲受害者的媽媽唐慧當年被內媒稱為「上訪媽媽」。事隔十多年後，唐慧和哥哥唐世科被控涉嫌尋釁滋事罪，案件周日在湖南省道縣人民法院公開宣判，判處兩人罪名成立，分別判囚4年和3年6個月，沒收違法所得6萬元（人民幣‧下同，約6.5萬港元）。兩人當庭表示將上訴。

女兒曾被迫賣淫

法院審理查明，唐姓兄妹2010年至2012年間以醫院未查出唐女宮外孕導致其右側輸卵管被切除為由，透過惡意舉報，多次辱罵、威脅醫院工作人員等方式向醫院施壓，獲賠償6萬元。永州市零陵區某村落於2019年因路邊樹木導致頻繁停電，國網湖南省電力有限公司永州市零陵區供電分公司到場維修，清除山上14棵樟樹等。唐姓兄妹又向相關公司索償近360萬元人民幣（約390萬港元），並為取得賠償，多次追逐、攔截、辱罵辦案人員，又在公共場所起哄鬧事，或在網上散布虛假訊息等，最終未有得逞。