指對方先動手 官拒信 62刀殺同業店東判死緩

福建省漳州市平和縣文峰鎮一名男子前年用刀殺死另一名男子，今年5月出庭時辯稱死者曾用刀攻擊他，他才用砍刀進行防衞。漳州市中級法院不採信他的說法，並於上周六判處他死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並讓他賠償死者親屬喪葬費5.05萬元人民幣（約5.5萬港元）。死者家屬表示，最大的心願就是要求判處兇手死刑。

事發於前年8月，42歲被告林×懷疑隔壁商戶店主張×安裝竊聽器，將他的話語散布出去，造成他親戚朋友感情決裂，生意接近倒閉。他在同月6日讓35歲張男入自家店內，隨後反鎖大門，砍捅張男近62刀，令對方最終創傷性休克死亡。法院今年5月開庭審理案件，林男指控張男製造假煙並害怕被人舉報，而且對方先用刀施襲。張男妻子吳女士表示，她如今要獨自撫養兩子，林男出庭時態度囂張，家屬們最大的心願就是要他償命。

犯案後自殘入院 法院收集案件相關訊息，未發現張男安裝竊聽器，以及製造假煙，而且兩人平時並無糾葛。而且林男攻擊張男後，曾用刀自刺右胸口兩次。雖然林男經相關機構鑑定，確認偏執性精神障礙或妄想性障礙，但他犯案後報警，以及反誣死者的一系列行為能反映林男能夠辨認後果，且具有控制能力。判定林男犯罪手段殘忍，犯罪後果嚴重，應予嚴懲。

吳女士的律師侯士朝指出，卷宗顯示林男一直很正常，沒有家族精神病史，沒有就醫經歷，但又有證人筆錄反映他人品不好，好賭博，頗有心機，嫉妒心非常強，經常挑唆糾紛，訛詐他人錢財。林男在案發前一天還給別人介紹伴侶，甚至找人占卜，即使他案發後自殘入院，醫院的醫生和護士都說他狀況正常。此外，還有證人作證稱，林男疑心病比較重，比較嫉妒有錢人，之前沒看出林男有精神問題，也沒聽說他身體有甚麼問題。本報綜合報道