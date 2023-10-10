涉貪違紀 光大前董事長雙開

李曉鵬

【本報綜合報道】中國光大集團股份公司前黨委書記、董事長李曉鵬涉嫌嚴重違紀違法，經中共中央批准之後，由中央紀委國家監委立案審查調查，決定給予其開除黨籍及公職處分。李被指「靠金融吃金融」，利用職務便利為他人在貸款融資、業務承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

被指治家不嚴 據中央紀委國家監委網站昨日消息，經查，李曉鵬對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；違規收受禮品禮金、接受宴請；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用等方面為他人謀利；違規借用管理和服務對象錢款、持有非上市公司股份，利用職權為親屬經營活動謀利；洩露尚未公開的幹部選拔任用事項；治家不嚴，家風不正；既想當官又想發財，長期以權謀私。

李曉鵬嚴重違反國家紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，依據有關法例規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准之後，決定給予李曉鵬開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。