柯文哲：台應從「民選帝制」走向內閣制

柯文哲

【本報綜合報道】台灣民眾黨總統參選人柯文哲周日指出，台灣選舉贏者全拿、毫無制衡，是「民選皇帝制」，應勇敢朝內閣制發展。他揚言一旦當選總統，在提名行政院長時將先到立院假投票，過半同意才任命，並會廢除考監兩院，不提名新任監委、試委等。

稱倘當選撤考監兩院 柯文哲當晚出席台北廟口開講活動致詞時說，台灣歷經前總統李登輝、陳水扁與馬英九等總統，再到現在的蔡英文，「看起來沒有比較好，就要嚴重懷疑、就要想一下司機有沒有問題」。他指台灣會變成這樣，是因為選舉只取決總統選舉跟六都市長，而且選上總統後完全沒辦法制衡，提名行政院長也不用立法院同意，蔡英文甚至700多天沒開記者會。

柯文哲表示，他當台北市長時即使不開記者會，還是要去議會，但總統可以提名試委、監委與行政院長，全是總統一人決定，這應該叫「民選皇帝制」，台灣最終應該採用內閣制。

他指就算不修憲，當總統要提名行政院長時，應該要主動去詢問立法委員並進行假投票，過半同意才能夠得到相關任命，有權力的人需要有自制的能力，限制縮減自己的權力；第二步是總統既然是民選制的，就不能躲避在總統府，每年要去立法院國情報告，接受立法院黨團代表質詢。