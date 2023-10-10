3部門聯手 遏會計業做假報告

【本報綜合報道】為加強註冊會計師行業訊息化監管，強化審計報告查驗，國家財政部、國務院國有資產監督管理委員會，以及國家金融監督管理總局周日提出運用訊息化手段打擊不法機構假冒會計師事務所名義出具虛假審計報告、個別會計師事務所為同一審計事項違規出具多份審計報告等違法違規行為。

上述三部門在共同發布名為《關於加強審計報告查驗工作的通知》中要求，進一步加強註冊會計師行業監管和業務指導，推動實現全國範圍審計報告驗證碼應用，促進提升審計質量和會計訊息質量，更加有效發揮註冊會計師行業在維護市場秩序、服務國家建設中的重要作用。

通知明確指出，會計師事務所應當按照規定將其承辦規定審計業務出具的報告，上傳註冊會計師行業統一監管平台並申請賦碼。被審計單位、銀行、社會公眾、監管機構等審計報告使用者，可以通過統一監管平台查驗審計報告是否由依法取得執業許可的會計師事務所出具、是否在統一監管平台報備並相應取得全國統一的驗證碼等。