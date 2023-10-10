大陸延長查貿易壁壘 台指干擾總統選舉

中國大陸今年4月對台灣展開貿易壁壘調查，原定周四到期。惟中國大陸商務部昨日宣布，「鑑於本案情況複雜」，決定延長調查期限至明年1月12日，即台灣總統選舉前一天。台灣陸委會回應時表示，這證實北京的調查是出於政治動機，明顯與大選相關，呼籲停止政治操作貿易爭端達到干擾台灣民主運作。

指案情複雜 延至大選前夕 中國大陸商務部在公告表示，根據《中華人民共和國對外貿易法》及商務部《對外貿易壁壘調查規則》規定，今年4月12日已經發布2023年第11號公告，決定就台灣對中國大陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查；昨日再根據《對外貿易壁壘調查規則》第32條規定，決定延長調查期限3個月。公告未有解釋為何「本案情況複雜」。

台灣陸委會其後表示，兩岸都是世界貿易組織成員，台灣長期以來表達願與中國大陸依照世界貿易組織規範充分協商，指貿易問題根據世界貿易組織機制與相關規範有效處理，才是解決兩地貿易問題的正確之道。台灣陸委會強調，中國大陸刻意放棄世界貿易組織機制協商，對台灣產品展開貿易壁壘調查，完全是出於政治動機。

學者：京有意凸顯政治互信 台灣行政院亦表示，中國大陸在台灣雙十節前夕宣布延長貿易壁壘調查，再度證明北京所謂貿易調查是出於政治動機，企圖以經濟脅迫干擾台灣選舉，更是違反世界貿易組織規範，呼籲回歸正軌，雙方協商處理解決，切勿一再政治操作貿易議題。

台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，就目前兩岸關係來看，中國大陸相關人員很難來台考察和調查，難在短時間完成調查，北京此舉有意凸顯兩岸有政治互信，北京就讓利，兩岸就可以互利，但沒有政治互信就不讓利。北京同時有意影響台灣選民，讓台灣民眾意識到這場選舉，決定台灣未來經濟走向繁榮或衰退。本報綜合報道