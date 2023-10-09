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美漢釣藍鯰魚 24公斤破紀錄
美國特拉華州布里奇維爾一名釣客早前在州內南部河流釣到了一條長達1.18米、約24公斤重藍鯰魚，打破20天前由另一條22公斤重鯰魚創下州紀錄之餘，也刷新該州開始保持休閒捕魚紀錄以來捕獲大條淡水魚。
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