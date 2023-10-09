超快電子相機 助解質子轉移之謎

【本報綜合報道】質子轉移能夠帶動生物學及化學中無數反應，其速度之快根本難以捕捉。由美國能源部SLAC國立加速器實驗室及史丹福大學領導研究團隊，早前透過超快電子衍射，成功拍攝到氫與氮核分離信號，即代表愈來愈接近解開質子轉移之謎。研究已在期刊《物理評論快報》發表。

若要捕捉質子轉移，可向分子發射X射線，再利用射線研究分子演化過程之中結構。研究團隊採用超快電子衍射相機MeV-UED，利用紫外線照射氨氣，解離或破壞其中一個氫氮鍵，之後發射一束穿過氫氮鍵電子，從而拍攝衍射電子，最終捕捉氫與氮核分離信號及分子結構變化，而由於散射電子可分離兩個信號，因此散射電子以不同的角度射出。

捕捉氫與氮核分離信號 研究人員解釋，假如能看到原子解離時情況，無論是原子核抑或電子首先分離，就能夠得悉解離反應到底是如何發生，即愈來愈接近解開質子轉移之謎，屆時有望解答化學及生物學問題。團隊希望提高電子束強度並提高實驗時間分辨率，以便了解質子隨時間解離步驟。