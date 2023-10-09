歐洲民企首次實現 西班牙發射可重用火箭

西班牙公司PLD Space上周六凌晨在西班牙西南部，將可重複使用火箭繆拉1號（Miura 1）發射升空。這是歐洲首次實現完全私人性質的火箭發射，對歐洲具有里程碑意義。

繆拉1號是一款單級火箭，高12.5米，貨運量約為100公斤。它在當地時間凌晨2時19分於安達盧西亞一座軍用發射基地升空，其後升至加的斯灣上空46公里的高度，在飛行5分鐘後落入大西洋。

團隊研發逾12年 在今次發射前，繆拉1號計劃發射最高高度為80公里，雖然沒有達到計劃高度，但PLD Space仍稱此次飛行成功，並表示繆拉1號實現了與其性能相關的所有技術目標。PLD Space發射總監兼聯合始創人托雷斯（Raúl Torres）表示，是次發射是12年多努力的結果，但這只是開始，透過是次實驗飛行能夠獲取大量資訊，有助於開發繆拉5號（Miura 5）。

今次發射並不是繆拉1號的第一次嘗試，PLD Space原本計劃5月進行首次試射，但因為高空風力問題而取消。6月的第二次試射則因為航空電子設備艙中的臍帶電纜沒有全部及時釋放，導致升空停止。本報綜合報道