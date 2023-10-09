邊境鐵路貨運大增 北韓料向俄供武器

北韓領袖金正恩上月與俄羅斯總統普京會面，兩國將有武器交易的消息甚囂塵上。美國智庫上周五公開衞星圖片，指俄朝邊境鐵路運輸量大增，推斷北韓可能向俄羅斯供應武器及彈藥。

智庫戰略與國際研究中心（CSIS）研究項目「Beyond Parallel」網站稱，上周四衞星圖片顯示接壤俄羅斯的北韓邊境城市羅先市圖們江火車站，出現史無前例的73節貨運列車。圖們江火車站交通流量遠超過去5年所觀察現象，甚至疫情爆發前。Beyond Parallel更指，考慮到金正恩和普京在最近峰會上談及軍事交流及合作，因此鐵路交通大幅增加可能表明北韓向俄羅斯供應武器和彈藥。不過，由於列車上的貨櫃均蓋上防水布，因此無法確認裝載何物。

消息指已運火炮 未知次數 美國哥倫比亞廣播公司上周四引述美方官員指，北韓已向俄羅斯運送火炮，支援俄軍已持續20個月的入侵烏克蘭戰事。惟美方不清楚北韓會否長期提供武器予俄羅斯，還是只有一次，同時不了解北韓獲得甚麼回報。有南韓高官透露，韓方關注金正恩可能從俄羅斯獲得建造核潛艇、先進火箭及衞星技術，並展開常規的武器合作。韓方官員認為，假如俄朝的雙邊關係深化到如此程度，將凸顯金正恩不僅有能力威脅美國在亞洲的親密盟友南韓及日本，而且有能力威脅整個世界。

拜登擬提出7800億援烏法案 英國《每日電訊報》上周六報道，美國總統拜登考慮向國會提出一筆過援助烏克蘭法案，金額高達1,000億美元（約7,800億港元）。由於規模非常龐大，因此拜登在明年大選前不需再向國會尋求批准援烏資金。拜登政府內部多人堅定支持一筆過援烏法案，可能在眾議院議長本周選出後提交法案。為了讓法案通過，拜登可能需要在非法移民等問題上向保守共和黨人作更多讓步。共和黨眾議員博伯特指出，任何一位眾議長必須認識到一點，即不允許為烏克蘭提供更多資金，強調共和黨已厭倦花錢。本報綜合報道