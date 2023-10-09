中俄表示關切 籲克制停火
【本報綜合報道】哈馬斯上周六大舉襲擊以色列，中東局勢急轉直下。中國外交部周日發聲明指中方對當前巴以緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，呼籲有關各方保持冷靜克制，立即停火，保護平民，防止局勢進一步惡化。
指和平進程停滯
中國外交部表示，巴以衝突反覆上演，充分說明和平進程長期停滯不前，平息巴以衝突的根本出路在於落實兩國方案，建立獨立的巴勒斯坦國。國際社會應增強緊迫感，加大對巴勒斯坦議題的投入，推動巴以雙方早日恢復和談，尋求持久和平之道。中方將繼續與國際社會一同為此不懈努力。俄羅斯外交部亦發聲明促請以巴雙方立即停火，結束暴力並展示必要的克制。
今次衝突時值美國斡旋以色列和沙特阿拉伯談判關係正常化，沙特外交部早前發聲明指密切關注以巴局勢，並一再警告佔領和剝奪巴勒斯坦人民合法權利，對巴人聖地的系統性挑釁所造成局勢惡化後果。沙特呼籲國際社會承擔起責任，恢復和平和可信的進程，以實現兩國方案，達致地區和平與安全，保護平民。
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