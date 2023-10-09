中俄表示關切 籲克制停火

指和平進程停滯

中國外交部表示，巴以衝突反覆上演，充分說明和平進程長期停滯不前，平息巴以衝突的根本出路在於落實兩國方案，建立獨立的巴勒斯坦國。國際社會應增強緊迫感，加大對巴勒斯坦議題的投入，推動巴以雙方早日恢復和談，尋求持久和平之道。中方將繼續與國際社會一同為此不懈努力。俄羅斯外交部亦發聲明促請以巴雙方立即停火，結束暴力並展示必要的克制。