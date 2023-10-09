哈馬斯射殺德女 半裸遊街示眾

哈馬斯武裝分子上周六兵分多路，襲擊鄰近加薩地帶的多個以色列定居點，期間射殺多名平民及擄走以軍士兵為人質。哈馬斯早前公布一段聲稱俘虜以軍女兵的影片，其後證實事主是一名擁有德國及以色列雙重國籍的女子，武裝分子把半裸的她放在車上遊街示眾慶祝。

事主是30歲女紋身師勞克（Shani Louk），事前在以色列南部參與一個音樂節。影片顯示她僅穿內衣物，臉部朝下躺在一輛載有哈馬斯武裝分子的農夫車車尾。勞克的腿部不自然彎曲可能已死亡，部分武裝分子坐在勞克身上並揮舞手中槍械高呼「真主偉大」，有圍觀人士歡呼並向遺體吐口水。

勞克的母親里卡達，從片中女子的紋身和長辮認出是女兒。她拍片表示，女兒和一群遊客在以色列南部被哈馬斯綁架，事後收到一段女兒失去意識，與巴勒斯坦人身處一輛開往加薩汽車的影片，希望有人能告訴勞克的下落及提供協助。

德外交部稱密切了解 德國外交部透露，外交單位及德國駐以色列大使館正與以色列保持密切聯繫，以了解德國公民狀況，以及是否受到哈馬斯襲擊影響。

英國駐以色列大使館證實，英國公民馬洛（Jake Marlowe）在以色列南部出席音樂會後失蹤。以色列駐英大使霍托夫利稱，馬洛現時可能身處加薩，強調以色列會盡力確保所有人質獲釋。有報道指，哈馬斯武裝分子向雷伊姆發射火箭彈後，數百名音樂節參加者驚慌逃離，武裝分子隨即向人群開槍。有消息指，音樂會多達250人遇害。網傳影片顯示，部分年輕人從音樂節遭俘虜，有平民被迫藏身垃圾堆。

巴人指摘以兵虐平民 另一邊廂，巴勒斯坦網民指摘以軍士兵虐待平民。一名少女在東耶路撒冷謝赫賈拉（Sheikh Jarrah）被擊斃，原因不明。以軍掃蕩南部的斯代羅特鎮及鄰近地區，重奪斯代羅特鎮一個警局及殺死10名武裝分子。多名哈馬斯成員遭雙手反綁，赤裸地排成一排伏在地面，不少人身上有傷，背部寫了號碼。本報綜合報道