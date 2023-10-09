感謝提供武器 金錢 裝備 哈馬斯稱伊朗直接支持

拜登

【本報綜合報道】以色列總統赫爾佐格指控伊朗是襲擊事件的幕後黑手，哈馬斯發言人哈馬德上周六承認，突襲以色列行動獲得盟友伊朗直接支持。他形容獲伊朗援助是一種驕傲，並指哈馬德獲得其他國家幫助，但沒有透露詳情。

突襲行動由哈馬斯轄下武裝卡桑旅發起，卡桑旅發言人感謝伊朗提供武器、金錢、反坦克導彈及其他裝備。伊朗外交部發言人指出，哈馬斯突襲以色列是自衞行動，並譴責以色列針對巴勒斯坦人的暴力和殺戮，呼籲回教徒國家支持巴人的權利。伊朗總統萊希分別與哈馬斯領袖哈尼亞、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動領袖納哈拉通電話。

拜登承諾援助以色列 美國總統拜登宣布，將向以色列提供一切適當的援助手段。拜登譴責哈馬斯恐怖分子對以色列的攻擊，並矢言將會確保美國重要盟友具備自衞能力。拜登警告，美國反對以色列的任何敵對方利用這種情況來圖自身利益。他強調，美國已向以色列提供價值數十億美元的武器，以色列有權保衞自己和人民。