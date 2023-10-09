埃及警員向旅巴開火 3死包括以國2遊客

多國民眾上街聲援哈馬斯

土耳其、伊朗、伊拉克及也門等多個回教國家有民眾上街，支持哈馬斯針對以色列的行動。在土耳其伊斯坦布爾，數以千人湧上街頭，期間有群眾揮舞巴勒斯坦及土耳其國旗，亦有人高舉寫上反猶太復國主義的標語，並大叫：「派土耳其士兵到加薩。」敍利亞阿勒頗也舉行了支持哈馬斯行動，伊拉克巴格達也有懸掛巴勒斯坦和真主黨旗幟的汽車集會。