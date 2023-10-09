埃及警員向旅巴開火 3死包括以國2遊客
【本報綜合報道】埃及亞歷山大一名警員昨日用佩槍向一輛載滿以色列遊客的旅遊巴開火，造成至少3死，死者包括兩名以色列遊客及一名埃及導遊。涉事警員負責旅遊區安全，暫未知行兇動機。
多國民眾上街聲援哈馬斯
土耳其、伊朗、伊拉克及也門等多個回教國家有民眾上街，支持哈馬斯針對以色列的行動。在土耳其伊斯坦布爾，數以千人湧上街頭，期間有群眾揮舞巴勒斯坦及土耳其國旗，亦有人高舉寫上反猶太復國主義的標語，並大叫：「派土耳其士兵到加薩。」敍利亞阿勒頗也舉行了支持哈馬斯行動，伊拉克巴格達也有懸掛巴勒斯坦和真主黨旗幟的汽車集會。
德國內政部長費澤爾密切關注哈馬斯潛在支持者，英國倫敦警方加強巡邏，法國採取行動加強猶太教堂、學校和紀念碑周圍安全。紐約多個親巴勒斯坦團體宣布，昨日和今日分別在時代廣場和以色列駐美國領事館外集會，聲援巴勒斯坦人民及其抵抗權利，並鼓勵參加者戴上面具集會。紐約州州長胡楚指摘集會在道德上令人厭惡。胡楚稱，紐約警方已加強對猶太社區和猶太教堂保護。
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