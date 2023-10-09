航班取消 旅客無助坐停機坪守候

【本報綜合報道】多間大型航空公司取消了多班飛往以色列特拉維夫的客機，特拉維夫本古里安機場大批旅客被迫滯留機場，網上影片顯示，部分人甚至無助地在停機坪守候。

本古里安機場的抵航訊息牌上，美國航空、法國航空、德國漢莎航空、阿聯酋航空、瑞安航空和愛琴海航空等均取消航班。此外，美國聯合航空及達美航空也宣布，暫時停止所有來往特拉維夫的航班。美國聯邦航空局（FAA）敦促美國各航空公司和飛行員，在以色列領空範圍內謹慎飛行。不過，以色列未有暫停飛往南部地區埃拉特的商業航班。

港發紅色旅警 17港人求助 波蘭宣布從以色列撤僑，空軍將派出3架C130H運輸機執行任務。除了波蘭公民外，其他歐洲國家公民及外國人亦可乘坐波蘭運輸機離開以色列。目前有兩個台灣旅行團離開以色列，仍有3個旅行團共74人滯留。因應以色列局勢最新發展，香港政府昨提升以色列的外遊警示級別至紅色。截至昨日傍晚6時，香港入境事務處（入境處）共接獲17名身在當地的港人查詢，當中5人已安全離開當地，正乘搭航班回港。入境處會繼續與上述港人、公署、大使館及辦事處保持密切聯繫，繼續留意事態發展及積極跟進事件。