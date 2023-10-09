以軍料千人參與突襲 認未控制局勢

【本報綜合報道】以色列南部戰鬥昨日進入第二日，仍有數百名哈馬斯武裝分子繼續抵抗。以軍未完全控制局勢，逐家逐戶搜捕，強調首要任務是恢復南部秩序。以軍發言人稱，已在加薩消滅440名哈馬斯武裝分子，並俘虜數十人。

以色列軍警74人陣亡

以軍相信，可能有1,000名武裝分子參與突襲。以軍特種部隊及士兵持續與武裝分子激戰，確保清剿所有潛入社區的敵人，之後會關閉邊境令武裝分子不能再潛入，然後發動前所未有的攻勢。以軍證實，納哈爾步兵旅旅長斯坦伯格上校（Jonathan Steinberg）上周六，在鄰近加薩的凱雷姆沙洛姆附近陣亡。42歲的斯坦伯格得悉下屬管轄地區發生衝突，前往現場途中遇襲喪生，他是已知在戰鬥中死亡的以軍最高級軍官。