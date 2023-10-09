報復巴人武裝攻據點 以色列正式宣戰

衝突增至逾600死 黎巴嫩真主黨響應轟以國 巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周六突襲以色列多地，造成至少600名以色列人死亡，超過2,000人受傷。以色列安全內閣會議昨日宣布，前一晚批准實行意味正式宣戰的政府基本法第40條條款，授權總理內塔尼亞胡在加薩地帶展開重大軍事行動，徹底消滅哈馬斯。以軍重型裝備向加薩集結之際，北部邊境受到黎巴嫩什葉派武裝組織真主黨攻擊，雙方展開炮戰。

依基本法宣布 時隔50年再度引用 以色列總理辦公室表示，啟動基本法第40條允許政府採取可能導致戰爭的重大軍事行動，並指行動幾乎肯定會導致戰爭。以色列議會外交和國防委員會於今日審議有關條款，然後由內塔尼亞胡在議會全體會議前宣布決定。第40條對上一次生效已是50年前的贖罪日戰爭，內塔尼亞胡可在安全內閣會議批准下作出戰爭決策。總理辦公室還指出，政府已要求議會啟動緊急條例，允許延長審前拘留時間。總理辦公室同時宣布，切斷對加薩的電力、燃料和物資供應。

內塔尼亞胡在上周六晚的全國電視演講中，把加薩形容為邪惡之城，敦促平民立即離開。他強調，所有哈馬斯藏身及活動的地方，都會把它變成廢墟。他指出，以色列國防軍會立即動用力量摧毀哈馬斯，並警告國家正步向一場艱難戰爭，承認戰爭可能持續一段時間。

以軍戰機昨日繼續空襲加薩，擊中哈馬斯領導人尤尼斯的寓所，他的遺體其後在房屋廢墟中發現。截至昨日，加薩共有370人死於以軍攻擊，近2,200人受傷。外界估計以軍完成清剿境內的哈馬斯武裝分子後，便會發動地面攻勢攻入加薩。有民眾發現，以軍上周六晚向加薩附近的斯代羅特鎮調動重型裝備，包括5門M109A5自走榴彈炮、兩輛M548支援車和一輛M113指揮車。

以軍倘陸路攻加薩 真主黨表明參戰 以軍希望在24小時內撤走加薩附近所有平民，並稱有數萬士兵集結附近地區，誓言要消滅所有恐怖分子。有消息指，真主黨透過秘密渠道向埃及表明，一旦以軍地面部隊攻入加薩，就會加入戰事。對於以色列宣稱完成第一階段反擊行動，哈馬斯稱進攻只是初期階段，揚言已在以色列境內補充部隊及物資，並稱手上的人質數目足夠讓以色列釋放所有在囚巴人。

另一邊廂，哈馬斯呼籲黎巴嫩、敍利亞、伊拉克的回教抵抗組織與巴人聯手，共同對抗以色列。真主黨周日從黎巴嫩南部向以色列北部邊境的舍巴農場發射迫擊炮，摧毀3個雷達站。以軍隨後展開反炮兵作戰，並以無人機攻擊真主黨的前哨基地。黎巴嫩軍方稱，昨日有火箭彈及炮彈從黎巴嫩被佔土地射向以色列陣地，隨後以軍出動大炮及坦克襲擊舍巴農場等地。黎軍自上周六起在邊境地區巡邏及部署，與聯合國駐黎巴嫩臨時部隊協調，密切監測局勢。阿富汗塔利班表態希望援助哈馬斯，已聯繫伊朗、伊拉克和約旦，要求給予通行，指出：「若以色列周邊回教國家給予我們通行權，我們將征服耶路撒冷。」本報綜合報道