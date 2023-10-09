4歲女海灘失蹤數日 網絡陰謀論四起

【本報綜合報道】上海市浦東新區一名4歲女童上周三在海灘失蹤後，至今不知所終。事發原因引來多種猜測，女童爸爸黃先生上周六回應稱，不關心關於網傳的陰謀論，現在的重點是繼續搜尋，但暫無新的線索。

非開放景點 父稱不理謠言 事發至今已有4日，搜索區域已至浙江舟山。參與救援的人員回應稱，南匯新城海灘並非開放景點，因女童走失海灘區域的面積較大，且海域海況複雜，不確定性因素多，增加了搜救難度。受漲潮影響，上海藍天救援隊的救援人員於事發海岸使用望遠鏡、無人機等設備進行瞭望觀察。

自然資源部東海預報減災中心數值預報室主任肖文軍表示，根據海流預測結果，事發時該海域正處於落潮階段，如果此時有人落水，在水流的作用下很可能會被帶離海灘。針對網上傳言，微博官方上周六發布通知，發現有用戶傳播謠言不實訊息，且有小部分用戶對當事人親屬發布人身攻擊、侮辱謾罵等不利於搜救工作開展的極端言論，官方已清理違規內容1,258條，對175個帳號禁言處理。