建屋糾紛積怨懟 湖南漢槍轟鄰居

父子1死1傷 疑兇自殺未遂 湖南省衡陽耒陽市三都鎮一名男子，疑因建屋問題與鄰居長年積怨，遂於中秋之夜持槍闖入對方家中開火，造成鄰家父子一死一傷，事後逃入山中畏罪自殺失敗，獲送院搶救。內媒前天報道，男子已被警方控制，全案交由刑警大隊偵辦。

村民楊賓（化名）上月29日，即中秋節當晚闖入鄰居中，朝袁軍（化名）面部開槍，導致對方當場死亡。此外，他亦開槍擊傷袁軍兒子肺部，後者獲送往衡陽市內醫院搶救。荷槍實彈的民警到場維持秩序，同時出動多輛警車，甚至驚動地區、縣及鎮領導前來。

擁農藥炸藥 偏遠乏監管 楊賓行兇後逃到山上，遭帶同警犬特警包圍，仍拒絕投降，之後開槍自殺，最終被人在後山找到。一名村民受訪時稱，楊賓除了擁有一把自製手槍，身上帶了農藥及炸藥，又指對方有老婆及女兒，不過已經離婚，就連房產也交予前妻，因此「不想活了」。

當談及楊賓為何擁有農藥及炸藥時，另一名知情人士解釋，當地擁有很多煤礦，加上是與郴州市永興縣交界地方，位置特別偏僻，暗示根本無人會管。內媒發現，當地掛有「嚴禁非法製造、買賣、運輸、郵寄、儲存、持有、私藏槍枝彈藥、爆炸物」紅色橫幅，早在案發前已經掛上。

被問到楊賓為何行兇時，前述村民說：「為了修房子嘛！」他稱楊賓的確動工在先，不過袁軍住處後方也建了房，導致兩家長年積怨，雙方甚至曾經動手。袁軍兒子同學也稱，由於袁軍2006年建房擋住楊賓房子，兩家為此吵架，關係變得不好，又指楊賓輸光父母金錢，再加上媽媽癱瘓、老婆離開，故認定家中風水不好，觸發行兇念頭。

疑兇被捕送院 案情待查 案件發生距今超過一周，耒陽市公安局三都派出所民警受訪時稱，市公安局刑警大隊正在調查，由於屬於刑事案，故歸刑警大隊偵辦。他亦證實疑犯自殺未死，獲送院搶救，仍在調查真正犯案原因。本報綜合報道