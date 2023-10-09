關務員夾贈禮券 否認行賄遭駁回

【本報綜合報道】台灣高雄一名64歲廖姓關務員，為了想在65歲退休前晉升為課長，竟在公文夾內藏了總值5.1萬元（新台幣‧下同，約1.2萬港元）的17張郵政禮券、附上「自我推薦績效表」，企圖行賄蘇姓關務長。關務長直接將證物移送政風室調查，事後廖男遭記一大過並依行賄罪起訴，一審判刑半年。廖男否認行賄提告，近日被最高行政法院駁回確定。

求升官 一審已判刑半年 判決顯示，廖男於2021年退休前希望升職，同年8月將自我推薦表夾在白色公文夾內，當面向蘇男毛遂自薦。但當年升遷甄選作業早已辦理完成，蘇男便請廖男參加下一年度的升遷甄選作業，並依照相關程序辦理。翌年1月15日，因旗津分關主任退休，廖男又把自我推薦表電子檔寄給蘇男、廖姓分關主任及關務署長謝鈴媛，希望3人推薦他升任課長，但蘇男及廖姓分關主任都未推薦。廖男不死心，1月22日先到郵局購買24張面額3,000元（約731港元）的禮券，1月26日下午把17張禮券放入信封、連同自我推薦績效表夾入白色公文夾，直接到蘇男辦公室求見，爭取能升任課長。

但蘇男有事未能接見，廖男便把公文夾交給機要股辦事員及股長，請他們代為轉交。蘇男下班前打開公文夾，驚見裏面夾帶禮券，直接把證物送交政風室查處。檢方調查時廖男辯稱，禮券是給蘇男的緝私獎金，但多名主管證稱，蘇男上任以來從未領過緝私獎金，因此綜合相關事證，認為廖男行賄屬實。