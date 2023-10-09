柯文哲訪美失手機

不排除有心偷竊 黨務機密恐外洩 台灣民眾黨主席兼總統參選人柯文哲本月初訪美時，在美國加州三藩市的機場接受安檢時遺失手機，引發私人通訊紀錄、檔案及黨務資料外洩疑慮。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡昨天證實事件，不過僅屬個人事務，也就是財物遺失，沒有更多訊息可以提供。

柯文哲上周日赴美展開「美西科技產業之旅」，直至上周五返台。台媒前天揭露，柯文哲上周二晚上準備由三藩市搭飛機前往洛杉磯時，在機場接受安檢時曾把iPhone手機放在安檢托盤之上，後來發現手機失蹤，導致團隊成員無不感到緊張。

前後不到5分鐘 事後已刪除資料 有知情人士表示，由於柯文哲手機內除了私人通訊紀錄，還有民眾黨黨務資料，包括不分區立委面試名單等，幕僚事後趕緊協助刪除其雲端備份資料，以免它們外洩。他又指柯文哲放下手機至發現它不見前後時間不到5分鐘左右，不排除有人有心偷竊，「看起來絕對不是誤拿」。

陳智菡前天提到，柯文哲團隊當天排隊時，遭到外國人士插隊，故部分成員被迫分開接受安檢。她稱，當柯文哲發現不見手機後，團隊立即撥打手機號碼，不過無人接聽，遂請機場人員協助，卻被告知需要報警才能翻閱閉路電視畫面，由於團隊仍有後續行程，於是決定先上機後處理，至今仍未尋回。

朱立倫：籲快換機 保持密切聯繫 被問及是否知道柯文哲遺失手機一事，國民黨主席朱立倫昨天表示自己剛剛得悉事件不久，難怪對方最近聯絡回應較慢。他希望柯文哲快換新手機，讓藍白保持更密切聯繫，另提到手機內有太多資料，自己手機是用臉部辨識作為密碼，會注意安全。本報綜合報道