兩岸國際

福岡小學放飛葵花籽氣球
日本福岡縣築後市的古島小學近日舉辦一堂別開生面課堂，一眾學生把自己種植葵花籽裝入紙袋，並寫上「請培育它們」及「它們會開出很漂亮的花」等話語，再綁在氣球上放飛。一名女學生表示，她想葵花籽能飛到善良人士手中，希望對方能夠好好培育它們長大。
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