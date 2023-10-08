涉收 小米 Vivo 資助 印媒被指助華宣傳
【本報綜合報道】印度警方日前突擊搜查新聞網站「NewsClick」的辦公室並拘捕兩人，指控涉事網媒接受親華資金資助為中國宣傳。英媒上周五引述文件指，印度警方已正式指控中國智能手機製造商小米集團和維沃移動通信有限公司（Vivo），助非法向NewsClick轉移資金。
印度警方在8月17日提交的訴狀中列出指控，並交給被告的代表律師。訴狀指控NewsClick始創人普爾卡亞斯塔（Prabir Purkayastha）和一個鮮為人知的志願團體串謀，擾亂印度主權並挑起不滿，NewsClick獲得大量中國資金後，傳播批評印度政策和項目、維護中國政策和項目的偏頗報道。小米和Vivo等被指違反印度外匯法令，在當地開設數千間空殼公司非法注入資金。
小米在印度的發言人回應指，他們對上述情況一無所知。Vivo發言人暫未回應事件。
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