中美元首或下月 三藩市APEC會晤

【本報綜合報道】美國總統拜登上周五表示，他有可能會在下月於三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間，與中國領導人會面，但目前仍未安排有關會面。

拜登的團隊過去數月一直嘗試努力促成中美元首於亞太經合組織峰會期間面對面會談，美國官員認為兩人會面有助緩和近年緊張局勢。中國駐美國使館發言人劉鵬宇拒絕就中美元首會面的情況發表評論，但指出中美兩國正就雙邊接觸和交流進行溝通，重申中美雙方要相向而行，以實際行動消除障礙、管控分歧，真誠加強對話、擴大合作。中美元首對上一次會面是去年11月在印尼峇里出席二十國集團峰會期間。

美跨黨派參議員抵上海 中國駐美大使謝鋒上周三應約會見由北京大學國際戰略研究院、美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）分別牽頭組織的中美學者代表團。他強調，找到新時期中美兩國正確相處之道需要兩國智庫和學者深度參與、貢獻智慧。美國參議院多數黨領袖舒默率兩黨參議員代表團，昨日下午抵達上海，開啟訪華之旅的第一站。