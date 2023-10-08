涉向華洩國防資訊 前美兵 三藩市落網

兩宗控罪 最高可各囚10年 美國司法部上周五拘捕一名退役陸軍中士，他涉嫌企圖向中國提供機密國防資訊。疑犯從香港飛抵加州三藩市後在機場落網，他在加州北區聯邦地區法院應訊，其後轉送華盛頓州西區聯邦地區法院接受進一步審訊。

根據案件紀錄，29歲疑犯施密特（Daniel Schmidt）於2015年1月至2020年1月服役，主要在華盛頓州劉易斯-麥克德聯合基地第109軍事情報營執行任務。施密特的職位可接觸機密和高度機密資訊，他退役後涉接觸中國駐土耳其領事館，然後透過電郵向中國安全部門提供美國國防資訊。

退役後赴港 重要設備交中方 施密特於2020年3月抵達香港，涉嫌繼續向中國情報機構提供他服役期間獲得的機密資訊。他保留了一部可以進入美軍電腦網絡的設備並把它交予中方，協助對方進入網絡。施密特其後一直留在中國，大部分時間在香港逗留，直至他返回美國後被捕。

施密特被控兩項聯邦重罪，分別是企圖傳遞國防資訊及保留國防資訊，兩項控罪最高可各自判囚10年及罰款25萬美元（約195萬港元）。

助理司法部長、司法部國家安全司長奧爾森表示，任何人獲委託保管國防資訊有責任繼續在離開政府後保守秘密，國家安全司會致力查明並追究違反職責的人士。聯邦調查局（FBI）國家安全部副主任特納指，施密特違背保衞國家及憲法的軍人誓言，行為令人震驚，強調FBI會致力保護美國人民及國家安全。本報綜合報道