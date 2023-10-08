波匈反難民方案 歐盟峰會宣言避談

方案提出分配至各國

歐盟成員國在處理非法移民問題一直有分歧，成員國上周三公布加強打擊非法移民的改革方案，同時推出把非法移民分配到各成員國的協議，這引來波蘭和匈牙利不滿。波蘭總理莫拉維茨基表明反對歐盟峰會宣言包括任何支持上述協議的內容，指出歐盟不能在未經成員國同意下向各國分配非法移民。匈牙利總理歐爾班亦直指：「法理上我們被強姦了，若你被強姦，被迫接受你不喜歡的東西，你怎會讓步並達成協議？這是不可能的。」